Tiefenbronn – Einbruch in Sägewerk

Tiefenbronn (ots) – In der Nacht zum Montag wurde gewaltsam in ein Sägewerk in der Brunnenstraße in Tiefenbronn eingebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Sägewerkgebäude. Im Anschluss durchsuchten die Täter auch die daran angrenzenden Räumlichkeiten und entwendeten hierbei eine Vielzahl von Werkzeugen. So gelangten die Einbrecher unter anderem an zwei hochwertige Sägen im Wert von rund 1500 Euro, ein orangefarbenes Schweißgerät der Marke Lorch im Wert von ca. 1000 Euro sowie zahlreiche weitere kleinere Handwerkzeuge und andere Gebrauchsgegenstände. Es bedarf noch einer abschließenden Auflistung des Diebesgutes, daher ist der durch den Einbruch entstandene wirtschaftliche Schaden derzeit nicht genau zu beziffern. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/1863311 entgegen.

