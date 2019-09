Tiefenbronn – Einbruch in Wohnhaus

Anzeige

Enzkreis (ots) – Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag 12:00 Uhr und Montag 15:15 Uhr in ein Wohnhaus in der Schauinslandstraße ein, während sich die Bewohner im Urlaub befanden.

Nach bisherigen Erkenntnissen deckten die Täter zunächst eine am Eingang angebrachte Kamera ab und hebelten dann unbeobachtet die Hauseingangstüre des Wohnhauses auf. Im Inneren durchsuchten sie dann mehrere Räume und Schränke und hinterließen geöffnete Behältnisse sowie deren Inhalt auf dem Boden verstreut. Anschließend flüchteten die Eindringlinge unerkannt über ein Fenster. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4371340