Tiefenbronn- Nach Unfall- Fahrerin eines hellblauen VW-Busses gesucht

Tiefenbronn (ots) – Bereits am Montagnachmittag hat sich ein Verkehrsunfall ereignet zu dem das Verkehrskommissariat Pforzheim jetzt Zeugen sucht. Ein 51-jähriger Fahrradfahrer war gegen 17.15 Uhr auf dem Radweg von Wimsheim nach Tiefenbronn unterwegs und hielt an, um der Fahrerin eines hellblauen VW-Busses an der Einmündung zur Brendstraße das Rechtsabbiegen zu ermöglichen. Diese streifte beim Abbiegen das Vorderrad des 51-Jährigen, der dadurch stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Verursacherin fuhr davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den VW-Bus geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231 186- 4100, zu melden.

