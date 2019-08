Tiefenbronn- Nicht nur Sachbeschädigungen auch Diebstahl begangen

Anzeige

Tiefenbronn (ots) – In der Nacht zum Freitag waren auf dem Mittleren Hardweg und in der Würmer Hauptstraße Sprayer unterwegs. Sie besprühten vier geparkte Fahrzeuge, zwei Hauswände und Teile der Straße und des Gehwegs mit weißer, silberner und blauer Farbe. Erkennbar waren die TAGS „77, 187 und Russia“. Vermutlich dieselben Täter entwendeten ein auf einem Grundstück in der Mittleren Straße abgestelltes, Herrenmountainbike der Marke Specialized, Stumjumper, silber, schwarze Schrift, Vollfederung, Kupplung für Anhänger und besprühte die Motorhaube eines im Hof geparkten AMC Gremlin mit einem weißen Schriftzug „187“. Ob hier ein Zusammenhang zu gleichartigen Sachbeschädigungen an Hauswänden und Autos in der Nacht zum Freitag in Pforzheim in der Liebeneckstraße und an Parkbänken im Davosweg besteht, ist noch unklar. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Tiefenbronn, Telefon 07234 4248, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4352930