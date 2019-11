Tiefenbronn – Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Anzeige

Enzkreis (ots) – Ein Schwer-, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 23.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 572. Eine 48-Jährige war mit ihrem Pkw gegen 17.35 Uhr auf der Kreisstraße 4563, aus Tiefenbronn-Mühlhausen kommend, unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße 572 wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw eines 64-Jährigen, der in Richtung Mühlhausen unterwegs war und prallte in die Seite des Fahrzeuges. Der 64-Jährige wurde schwer verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort in einen Klinik gebracht. Die 48-jährige Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

