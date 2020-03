Tiefenbronn – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Anzeige

Tiefenbronn (ots) – Die Polizei sucht aktuell den älteren Fahrer eines silbernen Mercedes, der am Dienstag in der Tiefenbronner Straße an einem geparkten VW-Sharan einen Unfallschaden hinterlassen haben dürfte. Nach derzeitigem Kenntnissen der Verkehrspolizei soll der gesuchte Fahrzeugführer mit seinem Mercedes der C- oder E-Klasse gegen 11.15 Uhr beim rückwärtigen Ausparken aus einer gegenüberliegenden Parklücke oder beim Vorbeifahren den VW beschädigt haben. Ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern, soll er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231/186-3111 zu melden.

