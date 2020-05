Toter Säugling in Wiesloch war massiver Gewalt ausgesetzt

Anzeige

Nach dem Tos eines acht Monate alten Säuglings in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Polizei weitere Details zum Fall bekannt gegeben. Der Vater des Kindes steht im Verdacht, den Säugling massiver Gewalteinwirkung ausgesetzt zu haben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war der 40 Jahre alte Vater alleine in der Wohnung, als er die Polizei am Freitagmorgen alarmierte und über den Tod des Kindes informierte. Hinweise für eine Einwirkung von Dritten liegen demnach nicht vor.

Die Mutter des Säuglings trennte sich den Angaben zufolge bereits mehrere Wochen vor der Tat vom Verdächtigen. Der Mann lebte mit dem Kind alleine. Es wird davon ausgegangen, dass das Kind massiver Gewalteinwirkung des Vaters ausgesetzt war.

Das Jugendamt sorgte seit der Geburt des Jungen für Unterstützung des Vaters. Das Motiv des Vaters sowie die genaue Todesursache des Jungen sind unklar. Der 40-Jährige ist seit Samstag in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

