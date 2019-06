Trotz echtem Pass mit gefälschten Papieren aufgeflogen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 49-jährigen Mann am Karlsruher Busbahnhof. Als die Grenzpolizisten den Pass des Mannes verlangten, öffnete dieser eine schwarze Umhängetasche und legte einen albanischen Reisepass vor. Beim Blick in die Umhängetasche konnten die Streife jedoch mehrere Dokumente erkennen und verlangte auch deren Herausgabe. Dabei handelte es sich um einen gefälschten griechischen Reisepass und einen Führerschein, welche auf dieselben Personalien wie der albanische Reisepass ausgestellt waren. In seiner Vernehmung räumte der 49-Jährige ein, die Dokumente für 2.000 Euro in Athen gekauft zu haben um in Deutschland und den Niederlanden arbeiten zu können. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise und Urkundenfälschung. Die gefälschten Dokumente wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache wieder verlassen.

