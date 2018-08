Ubstadt-Weiher-Autobahn 5- Lkw erfasst Wohnwagengespann auf Standpur

Anzeige

Ubstadt-Weiher (ots) – Am Freitagmittag gegen 12.50 Uhr ist ein der Fahrer eines Silo-Sattelzugs auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Süden nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Zwischen desn Anschlussstellen Kronau und Bruchsal stand zu diesem Zeitpunkt gerade ein Wohnwagengespann mit einer Panne auf der Standspur, als der Sattelzugafahrer genau dieses erwischte und den Wohnwagen an der linke Seite aufriß. Eine Person wurde mittelschwer, zwei Personen wurden leicht verletzt. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz. Zur Zeit wird der Verkehr auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbei geleitet. Es hat sich bislang ein Stau von circa 6 Kilometern Länge gebildet.

