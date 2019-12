Ubstadt-Weiher – Ein Verletzter nach Wohnungsbrand

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bei einem Wohnungsbrand am Montagmorgen in der Kapellenstraße in Zeutern wurde ein 36-Jähriger verletzt. Der 36-Jährige kam gegen 05.30 Uhr von der Nachtschicht nach Hause und stellte in seiner Wohnung im Erdgeschoß starke Rauchentwicklung fest. Da der Rauchmelder in der Wohnung ausgelöst hatte, konnten sich die Bewohner im Obergeschoß rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der 36-Jährige wurde wegen einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand rasch löschen. Weiterhin waren ein Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Als Brandursache dürfte ein defektes Akkuladegerät in Betracht kommen.

