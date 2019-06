Ubstadt-Weiher – Einbruch in Firmengebäude

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht zum Donnerstag in eine Firma für Bekleidungs- und Ausstattungsbedarf in der Ubstadter Straße ein. Die Täter hebelten zunächst ein Wandelement zum Lagerraum der Firma heraus. Hierbei wurde die Stromzufuhr zur Alarmanlage unterbrochen. Im Gebäude wurden Lagerraum und Verkaufsraum betreten. Nach den bisherigen Feststellungen wurde aber nichts gestohlen. Nach Auswertung der Überwachungskamera im Gebäude brachen die Täter gegen 00.30 Uhr ein. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere 1000 Euro geschätzt. Zeugen die in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Ubstadter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon 07253/8026-0 in Verbindung zu setzen.

