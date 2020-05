Ubstadt-Weiher – Einbruch in Schule

Anzeige

Ubstadt-Weiher (ots) – Vermutlich zwei noch unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr unter Aufhebeln eines Kellerfensters in das in der Weiherer Schulstraße gelegene Schulgebäude eingedrungen. Mehrere Räume wurden betreten, ersten Abklärungen zufolge kam aber wohl nur das Bargeld einer Kaffeekasse in Höhe von maximal 12 Euro abhanden. Der Polizeiposten Ubstadt-Weiher hat hierzu die Ermittlungen übernommen.

