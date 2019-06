Ubstadt-Weiher – Mutmaßlicher Autoaufbrecher festgenommen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte am frühen Mittwochmorgen ein mutmaßlicher Dieb in Zeutern vorläufig festgenommen werden.

Gegen 01:00 Uhr beobachtete eine Anwohnerin, wie eine männliche Person sich an mehreren Fahrzeugen in der Kapellenstraße zu schaffen machte und verständigte die Polizei. Die herbeigeeilte Polizeistreife konnte den 38-jährigen Verdächtigen kurz darauf in der Kapellenstraße vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes fand man größere Mengen Münzgeld sowie ein Briefchen mit Betäubungsmitteln. Nahe der Kontrollörtlichkeit konnte schließlich eine Frauengeldbörse gefunden werden, aus der offenbar ausschließlich das Bargeld fehlte.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse wird davon ausgegangen, dass der bereits einschlägig vorbestrafte 38-Jährige kurz zuvor in eine Garage in der Kelterhausstraße eingedrungen war und aus dem darin unverschlossen abgestellten Fahrzeug die Brieftasche entwendete. Ob er noch weitere Fahrzeuge geöffnet und durchsucht hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der nach eigenen Angaben zufolge unter Drogeneinfluss stehende Beschuldigte wurde nach Beendigung der Strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

