Ubstadt-Weiher – Pkw kollidiert mit Fahrbahnteiler

Ubstadt-Weiher (ots) – Am Mittwochabend entschied sich ein 50-jähriger Pkw-Fahrer zu spät dazu, die Autobahn 5 an der Ausfahrt zur Tank- und Rastanlage Bruchsal zu verlassen und kollidierte mit einem Fahrbahnteiler am Beginn des Parkplatzes. Der Opel-Fahrer versuchte auf dem Verzögerungsstreifen zwar noch sein Fahrzeug abzubremsen, konnte den Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern und wurde vom Fahrbahnteiler gegen einen parkenden Sattelzug abgewiesen. Bei dem Unfall wurde die 45-Jährige Beifahrerin des Opel-Fahrers leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Der Parkplatz musste während der Unfallaufnahme bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs gesperrt werden.

