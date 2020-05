Ubstadt-Weiher – Radfahrerin stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen hat eine 66 Jahre alte Radfahrerin am Mittwochabend in Ubstadt-Weiher erlitten.

Die Frau war gegen 19:00 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Weiherer Straße in Richtung Uhlandstraße unterwegs. An der Baustelle beim Bahnübergang geriet sie vermutlich mit ihrem Vorderreifen in die Schienen und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sich die Radlerin schwer und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

