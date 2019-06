Ubstadt-Weiher – Seitenscheibe an fahrender Straßenbahn beschädigt – Zeugen gesucht

Anzeige

Ubstadt-Weiher (ots) – Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht, wurde am Freitag, den 24. Mai 2019, um etwa 21:15 Uhr die Seitenscheibe einer fahrenden Straßenbahn von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Die betroffene Straßenbahn der Linie S9 war in Fahrtrichtung Ubstadt unterwegs, als es kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Stettfeld zu dem Vorfall kam. Bei dem sogenannten gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1600 Euro.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche Hinweise auf den Tatverdächtigen oder den Vorfall geben können. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07253/80260, beim Polizeirevier Bad Schönborn zu melden.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

