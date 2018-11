Ubstadt-Weiher – Täterfestnahme nach versuchten Raubdelikten

Anzeige

Ubstadt-Weiher (ots) – Ein 26-jähriger Mann versuchte am Samstagabend auf einem Rastplatz an der A5 gleich drei Fahrzeuge in seine Gewalt zu bekommen. Er konnte nach der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, vorläufig festgenommen werden.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der Beschuldigte im Fahrzeug einer Bekannten mit. Diese war wiederum im Konvoi mit der Ex-Freundin des Mannes unterwegs, die in einem zweiten Pkw hinterherfuhr. Bei einer Rast auf der A5 bei Ubstadt-Weiher gegen 21 Uhr versuchte der 26-Jährige zunächst das Auto der Ex-Freundin in seine Gewalt zu bekommen. Als dies wegen Gegenwehr misslang, ging er auf die Bekannte los und versuchte, ihr die Fahrzeugschlüssel ihres Wagens zu entreißen. Auch dieser Versuch blieb ohne Erfolg. Schließlich entdeckte er einen 32 Jahre alten Pkw-Fahrer, der aufgrund einer Panne auf dem Rastplatz parkte. Er zerrte ihn aus seinem Fahrzeug und versuchte, den liegen gebliebenen Pkw zu starten, was jedoch technisch nicht mehr möglich war.

Als der Täter die bereits informierte Polizei wahrnahm, flüchtete er in ein angrenzendes Waldgebiet. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und Polizeidiensthunden konnte der Mann letztendlich festgenommen werden. Die Hintergründe zu den Tathandlungen sind derzeit noch unklar.

