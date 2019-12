Ubstadt-Weiher – Wohnungseinbruch in Zweifamilienhaus in Ubstadt – Zeugenaufruf

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in den frühen Abendstunden des Mittwochs in Ubstadt in ein Zweifamilienhaus eingebrochen und haben mehrere Schmuckgegenstände entwendet.

In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:35 Uhr hebelten die Unbekannten das Erdgeschossfenster eines Zweifamilienhauses in der Bruchsaler Straße auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. In der Folge durchwühlten sie Schränke sowie Schubladen und begaben sich anschließend in eine weitere Wohnung im Obergeschoss. Dort hebelten sie erneut die Eingangstür auf und suchten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter durch den Einbruch an mehrere Schmuckketten und Uhren gelangen. Der Wert des Diebesguts ist bislang noch nicht genau bezifferbar. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

