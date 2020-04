– Überwachungsmaßnahmen Kontaktbeschränkungen – Polizeipräsidium zieht positive Bilanz

Anzeige

Pforzheim (ots) – Über die Feiertage wurden die Präsenz- und Überwachungsmaßnahmen verstärkt und intensiviert fortgeführt. Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hielt sich an die Kontaktbeschränkungen, die von der Landesregierung Baden-Württemberg erlassen worden waren.

Wie in den Tagen zuvor gab es jedoch Einzelne, die sich nicht an die Beschränkungen hielten. Dies betraf überwiegend die Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern oder Ansammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit.

So mussten im gesamten Zuständigkeitsbereich insgesamt 150 Verstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht werden.

Die Verstöße verteilen sich im jeweiligen Zeitraum wie folgt:

Gründonnerstag auf Karfreitag: 50 Verstöße

Karfreitag auf Karsamstag: 38 Verstöße

Karsamstag auf Ostersonntag: 29 Verstöße

Ostersonntag auf Ostermontag: 33 Verstöße

Die Überwachungs- und Präsenzmaßnahmen werden weiterhin intensiv fortgeführt und Verstöße konsequent verfolgt. Das Polizeipräsidium Pforzheim appelliert weiterhin an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die erlassenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu halten.

