Unbekannte versuchen Fahrausweisautomaten auszuräumen

Bruchsal (ots) – Am Mittwochmorgen erhielt die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof Kenntnis über eine Störung eines Fahrausweisautomaten der Deutschen Bahn. Der Automat am Haltepunkt Bruchsal-Bildungszentrum hatte bereits in der Nacht gegen 02:50 Uhr aufgrund einer Störung Alarm geschlagen.

Vor Ort stellten die Beamten Beschädigungen am Automaten fest, die auf einen versuchten Aufbruch hindeuteten. Neben dem Geldausgabeschacht war auch der Banknoteneinzug äußerlich stark beschädigt. Ein Techniker der Deutschen Bahn, welcher ebenfalls vor Ort eintraf, stellte fest, dass ein Zugriff auf den Inhalt des Fahrausweisautomaten nicht möglich war. Es blieb somit bei einem Aufbruchsversuch durch bislang unbekannte Täter. Die derzeitige Schadenshöhe wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

