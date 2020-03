Unbekannter tritt und bedrängt 22-Jährige in S1 – Zeugenaufruf

Anzeige

Neckargemünd (ots) – Am Mittwochmorgen ist es in der S1 zwischen Neckargemünd und dem Heidelberger Hauptbahnhof zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter gekommen.

Die 22-jährige Geschädigte befand sich in der vorderen von zwei Wageneinheiten und saß dort alleine in einer Sitzgruppe. Bereits beim Einstieg in Neckargemünd sah sie einen etwa 20 Meter von ihr entfernt stehenden Mann. Er näherte sich kurz nach Abfahrt des Zuges und nahm gegenüber der 22-Jährigen Platz. Der Unbekannte versuchte sie zunächst in ein Gespräch zu verwickeln und forderte vehement und aufdringlich ihre Aufmerksamkeit ein. Die Frau versuchte erfolglos, ihr Gegenüber zu ignorieren und die Situation so zu beenden. Mit dem Desinteresse der 22-Jährigen nicht einverstanden, versetzte ihr der Mann einen Tritt gegen das Schienbein. Die 22-Jährige stand auf und verließ den Platz in Richtung Wagenende. Dort nahm sie in einer Sitzgruppe gegenüber eines jungen Mannes Platz, in der Annahme, dieser könne ihr bei einem weiteren Angriff durch den Unbekannten zur Hilfe kommen. Der Tatverdächtige folgte der 22-Jährigen und setzte sich auf gleicher Höhe auf einen Platz der gegenüberliegenden Gangseite. Aus Angst vor weiteren Angriffen stieg die Frau am Haltepunkt Schlierbach/Orthopädie aus und verständigte über den Notruf die Polizei. Der unbekannte Tatverdächtige verblieb im Zug.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Eine Sicherung des Videomaterials im Zug wurde bereits veranlasst. Anhand der Täterbeschreibung ist die Bundespolizei nun noch auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

35 bis 40 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, dünn, hatte dunkelblonde Haare, einen Legionärsschnitt und große Geheimratsecken. Auffallend war, dass er keine Schneidezähne mehr hatte. Er hatte außerdem einen Drei-Tage-Bart und war um den Mund herum verklebt. Er trug eine cremefarbige Lederjacke, die er bis oben zugezogen hatte, zudem eine dunkelblaue Jeanshose. Insgesamt machte er einen sehr ungepflegten Eindruck.

Zeugen, die Angaben zum Fall oder dem Mann machen können, werden gebeten, sich unter 0721 120160 bei der Bundespolizei zu melden.

Fälle, in denen andere Menschen Hilfe brauchen kommen täglich vor. Anhand weniger Punkte ist es für jeden möglich, Hilfe einzufordern oder zu leisten, auch ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Die sechs wichtigsten Punkte hierzu sind:

– Helfen Sie, bringen Sie sich aber nicht selbst in Gefahr – Rufen Sie die Polizei – Bitten Sie andere um Mithilfe – Prägen Sie sich Tätermerkmale ein – Kümmern Sie sich um Opfer – Sagen Sie als Zeugen aus

Weitere Informationen zum Thema Zivilcourage finden sie auf der Seite der Bundespolizei www.bundespolizei.de

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe Daniela Barg Telefon: 0721 12016 – 103 E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de www.polizei.bund.de

