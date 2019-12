Unbekannter verletzt Pferd mit mehreren Messerstichen

Anzeige

Ein Unbekannter hat in Pfullingen (Kreis Reutlingen) ein Pferd mit mehreren Messerstichen verletzt. Die Besitzerin habe am Samstagmittag ihr zugerichtetes Tier in seiner blutverschmierten Box gefunden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

Die Tat muss demnach irgendwann in der Zeit seit Freitagabend passiert sein. Das Pferd hatte in einem Stall gestanden, der jedoch nicht verschlossen war. Es wurde von einem Tierarzt versorgt.

dpa/lsw