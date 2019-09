Unbekannter verursacht Schock und Gleissperrung

Anzeige

Mannheim (ots) – Wie die Deutsche Bahn der Bundespolizei am Montag gegen 18:10 Uhr mitgeteilt hat, ist es am Haltepunkt Mannheim-Neckarau zu einer Schnellbremsung des ICE 373 gekommen, woraufhin die Gleise gesperrt werden mussten. Grund für die Maßnahme des Triebfahrzeugführers war eine Person, die unmittelbar vor dem Zug die Gleise überquerte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Triebfahrzeugführer erlitt jedoch einen Schock und musste abgelöst werden. Rund 300 Fahrgäste haben den Zug am Haltepunkt verlassen und den Hauptbahnhof Mannheim zu Fuß oder mit Bussen erreicht. Da der Zug unmittelbar am Haltepunkt hielt, bestand hier keine Gefahr. Die Gleise wurden um 19:00 Uhr wieder freigegeben und nachdem der Ersatzlokführer eintraf, konnte auch der Zug in den Hauptbahnhof Mannheim einfahren. Eine Fahndung nach dem Veruracher verlief bislang negativ.

Die Bundespolizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 0721 120160 zu melden.

