Unerlaubt auf der Ladefläche eines LKW nach Deutschland eingereist

Appenweier (ots) – Gestern Nachmittag verständigte ein bulgarischer LKW Fahrer per Notruf die Polizei und teilte mit, dass er gegen 14:15 Uhr bei einem Halt am Autobahnrasthof Renchtal zwei Personen festgestellt hatte, welche von seinem Sattelauflieger herunterkletterten. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers Bühl konnte vor Ort zwei 25- bzw. 21-jährige afghanische Staatsangehörige ohne Ausweispapiere antreffen und übergaben diese der Bundespolizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren beide, vom LKW Fahrer unbemerkt,in Serbien auf die Ladefläche des LKW gelangt und kamen auf diese Weise über Österreich in die Ortenau. Durch ein Loch, welches sie in die Deckenplane geschnitten hatten, verließen sie den Sattelauflieger beim Halt des LKW am Autobahnrasthof Renchtal.

Laut eigenen Angaben waren beide mit Hilfe eines unbekannten Schleusers in Serbien auf den Sattelauflieger gelangt.

Beide Personen stellten einen Asylantrag und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4310243