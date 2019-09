Unfälle auf A8 sorgen für längere Verkehrsstaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei Unfälle auf der A8 bei Karlsbad haben am Mittag für längere Verkehrsstaus gesorgt. Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich der erste Unfall um 11:18 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart bei der Anschlussstelle Karlsbad. Ein Pkw-Fahrer geriet bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern, stieß gegen einen rechts von ihm fahrenden zweiten Wagen, der wiederum auf einen Lkw geschoben wurde. Zwei Personen mussten mit vermutlich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Ende des durch den Unfall entstandenen Staus kam in der Folge ein Kleinlaster von der Fahrbahn ab und verunfallte im Grünstreifen. Fahrer und Beifahrer des Fahrzeugs wurden ebenfalls leicht verletzt.

Vor dem Autobandreieck Karlsruhe bildeten sich auf der A5 aus Richtung Ettlingen und aus Richtung Durlach Staulängen zwischen drei und vier Kilometern. Bis zu den Unallörtlichkeiten kamen weitere sechs Kilometer Stau hinzu.

