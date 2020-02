Unfall auf BAB 8 Höhe mit Folgeunfall

Anzeige

Pforzheim (ots) – 2 leicht verletzte Personen; dies ist die vorläufige Bilanz zweier Unfallgeschehen in der Nacht zu Montag. Um 0.20 Uhr erhielt die Polizei Pforzheim zahlreiche Notrufe aus dem Bereich AS Pforzheim-Ost. Nach bisherigem Sachstand war ein Lkw mit Auflieger von Pforzheim-Nord kommend Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Im starken Gefälle zwischen Nord und Ost kam ein 40-Tonner auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte links gegen die Leitplanke. Schließlich knickte die Zugmaschine ein und kam in Endstellung. Der Fahrer verletzte sich leicht. Erdreich, Steine. Leitplanken und Fahrzeugteile waren nicht nur auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart, sondern auch auf der Gegenfahrbahn verteilt. Derzeit sind die Bergungsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Stuttgart noch gesperrt.

Um 01.29h krachte dann ein Lkw in einen Streifenwagen, der FR KA auf dem linken Fahrstreifen abgesichert hatte. Eine Beamtin wird derzeit noch im Krankenhaus behandelt.

Rainer Hesse, Führungs- und Lagezntrum

