Unfall auf der A5 bei Ubstadt-Weiher mit vier Fahrzeugen – darunter ein Pferdetransporter

Am Mittwochabend ereignete sich kurz nach 18 Uhr auf der A5 bei Ubstadt-Weiher ein Auffahrunfall in Richtung Norden in den vier Fahrzeuge verwickelt waren. Dabei ist laut Informationen der Polizei ein Sattelzug auf einen Klein-Lkw aufgefahren, der wiederum auf einen Sprinter mit Pferdeanhänger fuhr, der dann auf einen Sattelzug gestoßen ist.

Bei dem Unfall verletzten sich zwei Personen leicht. Das Pferd blieb unverletzt, musste aber in einen anderen Hänger verladen werden. Zur Sicherheit riefen die Einsatzkräfte einen Tierarzt hinzu.

Der Verkehr wurde während des Einsatzes umgeleitet. Es kam zu einem Rückstau von vier Kilometern. Zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

ots/BNN