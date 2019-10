Unfall auf der B36 bei Waghäusel: Rettungshubschrauber im Einsatz

Anzeige

Auf der B36 bei Waghäusel gab es am Mittwochmorgen einen Unfall zwischen einem Lkw und zwei Pkw. Dabei wurden zwei Personen eingeklemmt. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Gegen 9.20 Uhr kam beim Fernsehturm Wiesental ein in Richtung Mannheim fahrender Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lastwagen. Der Lkw drehte sich nach links auf das Grün am Straßenrand. Der Pkw schleuderte ebenfalls und dreht sich. Die Person am Steuer wurde eingeklemmt und konnte von den Ersthelfern nicht befreit werden. Die Straße war in beiden Richtungen nicht mehr passierbar. Weitere Informationen folgen.

BNN