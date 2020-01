Unfall beim Anlegemanöver – Fingerkuppe vom Zeigefinger abgetrennt

Anzeige

Kehl, 29.01.2020 (ots) – Am Liegeplatz für Binnenschiffe in Kehl ereignete sich am Dienstag, den 28.01.2020, gegen 12:00 Uhr, ein Arbeitsunfall. Ein 15jähriger Auszubildender geriet beim Anlegemanöver seines französischen Schulschiffes mit seiner linken Hand zwischen Schiffswand und Dalben. Dabei wurde ihm die Fingerkuppe des Zeigefingers abgetrennt. Der Verletzte wurde zur Versorgung in eine Straßburger Klinik verbracht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Wasserschutzpolizei Kehl kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz Telefon: 07161 / 616 – 1224 bzw. – 3333 E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/4505823 OTS: Polizeipräsidium Einsatz

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/4505823