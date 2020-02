– Unfall im Kreisverkehr, Zeugen gesucht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Bei einem Wendemanöver im Kreisverkehr der Kaiser-Friedrich-Straße in Höhe der Bohrainstraße kam es zu einem Unfall. Ein 79-jähriger Volvo-Fahrer fuhr vom Turnplatz kommend auf der Kaiser-Friedrich-Straße. Der Volvo-Fahrer hatte die Absicht den Kreisverkehr zu umrunden, um wieder zurück zum Turnplatz zu fahren. Beim Umfahren fuhr ein 41-jähriger Audi-Fahrer vom Sonnenhof kommend in den Kreisverkehr ein und musste sofort anhalten. Ein unbekanntes Fahrzeug war von der Bohrainstraße eingefahren. Aufgrund des Bremsmanövers des Audi-Fahrers konnte der Volvo-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und fuhr beim missglückten Ausweichmanöver auch noch gegen eine dortige Hauswand. Hinweise auf das Fahrzeug, das aus der Bohrainstraße kam, liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Pforzheim, Tel. 07231 186-4100, in Verbindung zu setzen.

Harald Huber Führungs- und Lagezentrum

