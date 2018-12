Unfall mit Bus, Straßenbahn und drei Autos

Anzeige

Ein Bus, eine Straßenbahn und drei Autos sind in einen Unfall in Heidelberg verwickelt gewesen. Am Dienstagnachmittag versuchte ein 22-jähriger Mann nach Polizeiangaben, mit seinem Wagen vom rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er das Fahrzeug einer 40-jährigen Frau, die vier Kinder an Bord hatte.

Ihr Auto wurde gegen eine Straßenbahn gedrückt, danach gegen einen Bus sowie ein weiteres Auto. Die Frau und die Kinder erlitten einen Schock und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (dpa/lsw)