Bei der Kollision mit einer Straßenbahn ist in Mannheim ein Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog der 29-Jährige am Samstag mit seinem Wagen bei Rot in eine Straße ein und krachte in die Tram. Der Autofahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. (dpa/lsw)