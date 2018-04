Unfallflucht – Zeugen gesucht

Rastatt (ots) – Am Samstag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Fahrzeug zwischen 12.30 und 13.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Garten-Center in Rastatt beim Ein- oder Ausparken einen grauen Ford Focus. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Rastatt, Tel. 07222/761-0 erbeten.

