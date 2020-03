Unter Drogeneinfluss Passanten belästigt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein 41jähriger Mann musste am Donnerstag, kurz vor 17.00 Uhr in Polizeigewahrsam genommen werden. Der 41jährige stand vermutlich unter Drogeneinfluss. Auf der Bahnhofstraße belästigte und bepöbelte er in massiver Art und Weise Passanten. Hinzugerufene Streifen der Polizei konnten den Mann antreffen. Auch den Beamten gegenüber zeigte er sich äußerst aggressiv. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, sollten ihm Handschließen angelegt werden. Hierzu musste er von den Polizisten auf den Boden gelegt werden. Dagegen wehrte er sich, allerdings ohne Erfolg. Er wurde anschließend zum Polizeirevier verbracht. Eine Richterin ordnete an, dass der Mann die folgenden Stunden im Polizeigewahrsam verbringen dürfte. Zusätzlich muss er noch mit einer Strafanzeige rechnen.

Andreas Kuttruff, Führungs-und Lagezentrum

