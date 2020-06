Untergrombach – drohende Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwischen zwei Jugendgruppen kam es am Sonntagnachmittag am Baggersee in Untergrombach zu verbalen Streitigkeiten. Vorausgegangen soll ein Vorfall sein, bei dem es am Freitag angeblich zu körperlichen Auseinandersetzungen von Beteiligten beider Gruppen kam. Am Sonntag trafen dann die beiden Gruppen erneut aufeinander. Um eine drohende Auseinandersetzung zu verhindern, wurden mehrere Streifenwagen vor Ort geschickt. Zu einer konkreten Bedrohung kam es nicht. Nachdem die Personalien aller Beteiligten erhoben waren, mussten drei Platzverweise ausgesprochen werden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4637805 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4637805