Untergrombach – Einbrecher suchen Kindergarten auf

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Kindergarten in der Joß-Fritz-Straße in Untergrombach eingedrungen. Vermutlich gingen die Eindringlinge bei ihrer Diebestour dabei aber leer aus.

Die Diebe verschafften sich über eine Hintertür gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten. Gezielt steuerten sie die Schränke sowie das Büro der Kindergartenleitung an. In den Zimmern öffneten sie Schränke und Schubladen und durchwühlten sie nach Wertgegenständen. Ein Wandtresor den die Langfinger entdeckten, versuchten sie erfolglos zu öffnen. Der durch die Einbrecher angerichtete Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

