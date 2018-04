Update: Mahlberg – Erneuter Fahrzeugbrand, Polizei sucht Zeugen

Mahlberg (ots) – Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass ein technischer Defekt Ursache für den Fahrzeugbrand an dem Ford Mondeo am Ostersonntagabend in Mahlberg war. An der Zuleitung zur elektrischen Waschdüse entstand ein Kabelschmorbrand. /Br

