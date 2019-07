Verfälschtes Visum am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden festgestellt

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Gestern Abend haben Beamte des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Moskau, ein verfälschtes Visum festgestellt. Bei der Kontrolle zeigte der 35-jährige russische Staatsangehörige seinen russischen Pass. Bei genauerer Überprüfung des Dokumentes wurde festgestellt, dass das angebrachte italienische Visum verfälscht wurde und nicht dieser Person zuzuordnen ist. In der Vernehmng gab er zu, dass er sich das Visum widerrechtlich erlangt habe. Alle Dokumente wurden sichergestellt. Die Person war mit einer freiwilligen Ausreise einverstanden und wurde noch heute über den Flughafen Frankfurt am Main nach Russland rückgeführt.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4333850