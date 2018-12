Verkehrsrowdy auf der A5 unterwegs – Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Freitag gegen 14:00 Uhr wurden mehrere in südlicher Richtung fahrende Verkehrsteilnehmer auf der A5 zwischen Appenweier und Lahr von einem Autofahrer bedrängt. Der Fahrer eines schwarzen 1er BMW mit dem Ortskennzeichen LR für Lahr überholt mehrfach andere Fahrzeuge auf der rechten Seite und scherte teilweise knapp vor ihnen wieder ein. Das Verkehrskommissariat in Offenburg sucht nun geschädigte Verkehrsteilnehmer und Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0781/214200 zu melden.

/str

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4138091