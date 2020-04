Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fahrradfahrer – Zeugen gesucht

Anzeige

Mühlacker Enzkreis (ots) – Am Donnerstag, gegen 19.35 Uhr, fuhr ein 51jähriger Mann mit seinem Mountainbike auf der Illinger Straße, in Richtung Mühlhausen an der Enz. Ein 59jähriger Mann saß zu diesem Zeitpunkt in seinem geparkten Opel Corsa. Als der Radler auf dessen Höhe war, öffnete der 59jährige seine Fahrertüre. Es kam zu einem Kontakt zwischen dem Fahrrad und der Fahrertüre des Corsas. Der 51jährige, der keinen Helm trug, stürzte. Er erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 51jährige befindet sich in akuter Lebensgefahr. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Pforzheim (Rufnummer 07231/1864100) in Verbindung zu setzen.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

