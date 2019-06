Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Anzeige

Rastatt (ots) – Am Samstagmorgen, kurz nach 10.00 Uhr, querte der Fahrer eines grauen VW Golfes auf der Rauentalerstraße stadtauswärts trotz Rotlicht den Berliner Ring und kollidierte mit einem ordnungsgemäß von links kommenden blauen Mitsubishi. Durch den Aufprall überschlug sich der Mitsubishi und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden zur Abklärung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rastatt, Tel. 07222/761-0 zu melden, insbesondere der Fahrer eines schwarzen BWW X5, der an der Unfallstelle Hilfe geleistet hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg

