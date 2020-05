Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am gestrigen Freitag zwischen 13.00 Uhr und 14.45 Uhr kam es am Ludwigsplatz in Dillweißenstein zu einem Verkehrsunfall. Gegenüber einem Lebensmittelgeschäft war ein schwarzer Opel Corsa in einer Parknische abgestellt. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Ein- oder Ausparken diesen Pkw und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Telefonnummer 07231/186-4100 zu melden.

Ingo König, Führungs- und Lagezentrum

