– Vermutlich technischer Defekt setzt Waschmaschine in Brand

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Freitagmorgen gegen 05.40 Uhr eine Waschmaschine in einem Schnellrestaurant in der Karlsruher Kriegsstraße in Brand. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Beim Eintreffen der eingesetzten Kräfte konnte aus dem Restaurant starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Karlsruhe konnte das Feuer rasch löschen. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich aus dem Gebäude evakuiert und in einem bereitgestellten Linienbus betreut. Für die Löscharbeiten musste die Kriegsstraße bis ca. 06.20 Uhr in Fahrtrichtung Westen gesperrt bleiben. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von ca. 70.000 Euro.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4123984