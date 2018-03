Versuchter Einbruch in Logistikfirma

Remchingen (ots) – Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen versuchte ein unbekannter Täter in das Warenlager einer Firma in der Benzstraße einzudringen. Der Täter probierte zwei Fenster aufzudrücken. Auch hebelte er vergeblich an einer Metalltür. An dieser entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

