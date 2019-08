Vertrauen ist gut, Kontrolle in diesem Fall besser

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bereits am Donnerstag, kurz nach 22 Uhr, wurde ein 30-jähriger Algerier nach vorangegangener Fahrt ohne Ticket von der Bundespolizei kontrolliert. Als die Beamten ihn überprüften, staunten sie nicht schlecht. Gut, wenn man sich dabei auf das System verlassen kann, denn der Mann hatte was seine Identität betraf gelogen. Anhand seiner Fingerabdrücke konnte er zweifelsfrei identifiziert werden und auch seine sieben anhängigen Fahndungen blieben nicht unbemerkt. In vier Verfahren, darunter Diebstahl, Sachbeschädigung und Urkundenfälschung, wurde der 30-Jährige von unterschiedlichen Staatsanwaltschaften gesucht. In zwei Fällen ging es für den Algerier um Untersuchungshaft. Die Gründe hierfür waren unerlaubte Einreise und Wohnungseinbruchdiebstahl. Die Ausländerbehörde Gießen suchte den Mann des Weiteren aufgrund einer Abschiebungsverfügung. Ein Richter entschied am Freitag, dass der Mann bis zur weiteren Entscheidung über seine Verfahren in Untersuchungshaft zu nehmen ist. Er wurde daraufhin in die JVA Karlsruhe eingeliefert. Somit ist er nun auch für alle weiteren, ausstehenden Verfahren postalisch erreichbar.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4340970