Verwirrten Mann am Hauptbahnhof festgestellt

Karlsruhe (ots) – Mitarbeiter der Deutschen Bahn machten die Bundespolizei in Karlsruhe Mittwochmorgen auf einen verwirrten Mann im Hauptbahnhof aufmerksam.

Bei Antreffen des 40-jährigen Deutschen stellte sich heraus, dass dieser mit 2,3 Promille nicht unerheblich alkoholisiert war. Eine Betreuerin des Mannes konnte verständigt werden. Sie gab an, dass der Mann alkoholabhängig und Schizophren sei, von ihm jedoch keine Gefahr ausgehe. Der Mann konnte daher von der Dienststelle entlassen werden. Nur wenig später wurde der 40-Jährige erneut festgestellt. Diesmal hielt er sich an einer Straßenbahnhaltestelle auf, schrie einen Reisenden an und schlug ihm mit der flachen Hand auf den Brustkorb. Anschließend begab er sich wieder in den Hauptbahnhof. Dort wurde er erneut von den Beamten in Gewahrsam genommen und schließlich der Landespolizei überstellt.

