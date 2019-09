Videoüberwachung verhindert weitere Schläge

Anzeige

Mannheim (ots) – Zwischen einem 19-jährigen Deutschen und einem 21-jährigen Syrer ist es Sonntagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. In der Lindenhofunterführung des Mannheimer Hauptbahnhofs gab es zunächst einen Streit. Der 21-Jährige schubste den 19-Jährigen, woraufhin dieser mit Schlägen und Tritten in Richtung des Syrers reagierte. Infolgedessen erlitt der 21-Jährige leichte Verletzungen an der Unterlippe und am Kopf. Zwischenzeitlich war die Bundespolizei aufgrund der vorhandenen Videoüberwachung in der Unterführung auf den Vorfall aufmerksam geworden. Die Beamten nahmen vor Ort Personalien des 19-Jährigen und seiner zwei Begleiter auf. Anschließend konnten diese ihren Weg fortsetzen. Der 21-jährige Geschädigte verzichtete auf eine ärztliche Versorgung. Seinen Verletzungen wurden zur Beweissicherung durch die Beamten dokumentiert. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte auch er in Begleitung von zwei Freunden seinen Weg fortsetzen.

