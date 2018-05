Vollsperrung der Landesstraße 622

Enzkreis (ots) – Aufgrund aufwendiger Bergungsarbeiten wurde am Mittwochnachmittag die Landesstraße 622 zwischen Straubenhardt und Langenalb gesperrt.

Nach Angaben der Beamten des Polizeireviers Neuenbürg kam gegen 15:30 Uhr ein 50-Jahre alter Lkw-Fahrer in einer langgezogenen Rechtkurve mit seinem Gefährt von der Fahrbahn ab. Durch das aufgeweichte Erdreich rutschte der Lkw in einen Graben und kippte um. Glücklicherweise blieb der 50-Jährige dabei unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehr als Zehntausend Euro. Über das Ausmaß des Flurschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

