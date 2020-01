Vorfahrt missachtet – zwei Verletzte

Anzeige

Dornstetten (FDS) (ots) – Am Donnerstag gegen 19.00 Uhr wollte eine 34jährige Frau mit ihrem Seat von der Aacher Straße nach links auf die Bundesstraße 28 einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 30jährigen die mit ihrem VW-Polo auf der Bundesstraße in Richtung Freudenstadt fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Die Unfallverursacherin wurde nur leicht verletzt. Die Fahrerin des Polos erlitt so schwere Verletzungen, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 17 000 Euro. Die beiden Fahrzeuge der Beteiligten mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren drei Streifenfahrzeuge der Polizei, zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes und ein Notarzt im Einsatz. Wegen auslaufendem Öl musste die Feuerwehr Dornstetten ausrücken. Diese war mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und der anschließend notwendigen Fahrbahnreinigung durch eine Spezialfirma bis gegen 21.00 Uhr gesperrt.

