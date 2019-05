Vorsicht vor Tänzern

Anzeige

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen einen 71-jährigen Mann im Hauptbahnhof Mannheim bestohlen. Die Täter näherten sich im Zugang zur Lindenhofunterführung an. Durch das sogenannte „Antanzen“ wurde der 71-Jährige abgelenkt. Der Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete das Handy des Mannes, ein Samsung Galaxy S9. Nach Sichtung der Videoaufzeichnung veranlasste die Bundespolizei umgehend eine Fahndung. Die Täter konnten jedoch bisher nicht festgestellt werden.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass es sich bei dem sogenannten „Antanzen“ um eine bekannte Form des Trickdiebstahls handelt. Ziel ist es hierbei, das Opfer abzulenken und durch die Unterschreitung von Distanzen an Wertgegenstände zu gelangen. Durch die Ablenkung in Form des antanzen, können diese meist unbemerkt entwendet werden. Achten sie deshalb immer darauf, dass ihnen Unbekannte entweder nicht zu nahekommen oder sie in unvermeidbaren Situationen ihre Wertsachen besonders im Blick haben.

